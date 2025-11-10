Nasce il “Lecce Official Fan Club”: una nuova casa per tutti i tifosi giallorossi

Nasce ufficialmente il “Lecce Official Fan Club”: l’obiettivo è migliorare l’esperienza del tifo organizzato.

È nato ufficialmente il “Lecce Official Fan Club”, una nuova realtà che diventa punto di riferimento per tutti i sostenitori dell’U.S. Lecce. Il progetto nasce dalla fusione tra Salento Giallorosso APS e Lecce Club Centro Coordinamento ASD, e dall’accordo di convenzionamento con la società giallorossa.

La nuova associazione, riconosciuta formalmente dal Lecce, opererà come ente senza fini di lucro con autonomia gestionale e amministrativa, ponendosi l’obiettivo di valorizzare il legame tra squadra, territorio e tifosi. Alla base del progetto c’è un Protocollo d’Intesa che sancisce la collaborazione tra le due storiche realtà del tifo organizzato leccese.

Tra i principi fondanti del “Lecce Official Fan Club” ci sono la promozione di attività culturali, turistiche e ricreative legate alla squadra, il rispetto delle normative sportive e del Codice Etico dell’U.S. Lecce, e l’impegno a tutelare il nome e il prestigio della società.

L’obiettivo dichiarato è quello di “unire le migliori risorse ed esperienze del tifo organizzato”, creando un unico soggetto capace di coordinare iniziative sul territorio e progetti di carattere sociale e culturale, nel segno della legalità, dell’inclusione e della passione sportiva.