Lecce-Ngom: domani l’arrivo in Italia, affare da 5 milioni totali

Il Lecce chiude un’altra operazione rilevante in ottica centrocampo, assicurandosi uno dei profili più interessanti emersi in Portogallo negli ultimi mesi. È tutto fatto, infatti, per l’arrivo di Oumar Ngom dall’Estrela Amadora, centrocampista classe 2004, pronto a iniziare la sua nuova avventura in Serie A.

Il calciatore è già atteso domani in città per sostenere le visite mediche e poi firmare il contratto che lo legherà al club giallorosso. Un passaggio ormai definito nei dettagli, con l’operazione che si aggira intorno ai 5 milioni di euro complessivi.

Ngom arriva dall’Estrela Amadora, squadra con cui in questa stagione ha raccolto 12 presenze e un assist nella liga portoghese.

Lecce-Estrela Amadora, Ngom è il quarto calciatore in arrivo dal club portoghese

Non più un rapporto occasionale quello tra il Lecce e l’Estrela Amadora, ma un vero e proprio asse di mercato consolidatosi nel tempo. Un filo rosso diretto ormai da un anno e mezzo, e diventato sempre più centrale nelle strategie del club giallorosso.

Con l’arrivo di Oumar Ngom infatti, salgono a quattro i calciatori passati dal club portoghese al Salento. Prima di lui erano stati Kialonda Gaspar, approdato a Lecce nell’estate del 2024, e Tiago Gabriel insieme a Danilo Veiga, trasferitisi esattamente un anno fa.

Una linea chiara, portata avanti dal direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino, che continua a guardare con grande attenzione al campionato portoghese e, in particolare, all’Estrela Amadora. Non è esagerato ormai parlare del club lusitano come di una sorta di academy esterna per il Lecce, una realtà nella quale il direttore giallorosso trova con continuità calciatori funzionali al proprio progetto salentino.

Un rapporto di fiducia che si rafforza operazione dopo operazione e che a questo punto, potrebbe non fermarsi qui. Alla luce degli ultimi movimenti, l’asse Lecce-Estrela Amadora sembra destinato a restare caldo anche in futuro.