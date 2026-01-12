Lecce, Ngom è arrivato in Italia | FOTO e VIDEO

Oumar Ngom

Oumar Ngom è arrivato all’aeroporto di Brindisi per diventare un nuovo calciatore del Lecce

Si tratta dell’ennesima operazione tra i portoghesi dell’Estrela Amadora e il Lecce. Oumar Ngoum, centrocampista classe 2004, è sbarcato in Italia, più precisamente all’aeroporto di Brindisi.

Ora, ad attenderlo, ci sono le visite mediche e poi la firma sul contratto che lo legherà al club giallorosso. Operazione curata da Dario Paolillo e Luca Carnaghi, con lo scambio di documenti già avvenuto.

Come già raccontato nei dettagli, si tratta di un’operazione intorno ai 2 milioni di euro + eventuali bonus.