Gara sospesa tra Lecce e Napoli per lancio di fumogeni in campo

Dopo pochi minuti dal calcio d’inizio, la sfida tra Lecce e Napoli è stata sospesa per lancio di fumogeni da parte dei tifosi di casa

Clima surreale al Via del Mare durante la sfida tra Lecce e Napoli. Prima il silenzio del prepartita, poi i due club uniti durante il minuto di silenzio e infine la rabbia dei tifosi di casa.

Rabbia espressa in due occasioni: prima con i fischi rumorosissimi partiti in concomitanza con l’inno della Lega Serie A, poi con il lancio verso il campo campo di fumogeni che ha portato l’arbitro Massa a sospendere la gara per poco più di 5 minuti.

Una protesta verso la Lega – accusata di aver mancato di rispetto alla squadra – dovuta alle modalità di rinvio della sfida contro l’Atalanta, che si è giocata pochi giorni dopo la morte di Graziano Fiorita, fisioterapista del club.

La partita, poi, è ripresa grazie anche alle segnalazioni dello speaker che hanno portato lo stadio a “tranquillizzarsi”.