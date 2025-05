Le formazioni ufficiali di Lecce-Napoli, gara valida per la 35ª giornata di Serie A dallo stadio Via del Mare

Sabato 3 maggio 2025, alle 18 scenderanno in campo allo stadio Via del Mare Lecce e Napoli per la 35ª giornata di Serie A.

Gara dal sapore particolare: non solo per il ritorno “a casa” di Antonio Conte, allenatore degli azzurri. Ma anche perché il match offre punti importanti per i rispettivi obiettivi delle due formazioni.

I giallorossi sono in corsa per cercare di allontanarsi dalla zona retrocessione. Gli ospiti, invece, vogliono difendere il primo posto e le tre lunghezze di vantaggio sull’Inter.

Queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per Lecce-Napoli.

Le formazioni ufficiali di Lecce-Napoli

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Pierret, Kaba; Pierotti, Coulibaly, Karlsson; Kristovic. All. Giampaolo

A disposizione: Fruchtl, Samooja, Berisha, Morente, Rafia, N’Dri, Sansone, Helgason, Danilo Veiga, Ramadani, Banda, Coelho, Sala.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Raspadori, Lukaku. All. Conte.

A disposizone: Contini, Scuffet, Gilmour, Okafor, Billing, Marin, Simeone, Ngonge, Hasa, Mazzocchi.

Dove guardare la partita in tv e streaming

La gara tra Lecce e Napoli andrà in scena allo stadio Via del Mare sabato 3 maggio alle 18. Partita che sarà trasmessa in diretta tv su Dazn o sui canali Sky dedicati ai relativi abbonati.

Inoltre, il match sarà disponibile in streaming sull’app di Dazn.