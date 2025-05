Lecce-Napoli, stadio in silenzio prima del fischio d’inizio

In occasione della gara tra Lecce e Napoli, lo stadio Via del Mare non ha riprodotto musica e i tifosi hanno scelto il silenzio per ricordare il loro fisioterapista

Un’atmosfera toccante e struggente quella che si è percepita allo stadio Via del Mare prima del fischio d’inizio di Lecce-Napoli.

Non è stata riprodotta nessuna musica o canzone, infatti, prima del fischio d’inizio della gara.

Così i tifosi giallorossi hanno deciso di ricordare Graziano Fiorita, il fisioterapista del club venuto a mancare per un malore a soli 47 anni.

Inizio della gara fissato alle 18 di sabato 3 maggio 2025, con entrambe le gare che si giocano punti importanti per la propria stagione.

Lecce-Napoli, l’atmosfera dello stadio

Prima della gara ha parlato anche il capitano del Lecce, Federico Baschirotto, che ha detto: “Non ci sono parole per spiegare i momenti che abbiamo vissuto, ci dispiace davvero tanto perché abbiamo perso un fratello che dava l’anima per farci stare bene“.

E ha poi aggiunto: “Siamo vicini ala sua famiglia con il cuore, però adesso abbiamo queste ultime tre partite da affrontare. Il suo sorriso, i suoi abbracci prima delle partite ci mancheranno tanto“.