Lecce-Milan, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali dell’anticipo di Serie A tra Lecce e Milan
Neanche una settimana dopo l’esordio con sconfitta per 2-1 contro la Cremonese, il Milan di Massimiliano Allegri torna in campo contro il Lecce nell’anticipo di Serie A.
Al “Via del Mare“, infatti, il Lecce di Di Francesco e un Milan contemporaneamente attivissimo sul mercato sono pronte a scendere in campo alle 20:45 per la 2ª giornata del campionato 2025/2026.
I giallorossi pugliesi, invece, hanno iniziato la stagione con un pareggio 0-0 a “Marassi” contro il Genoa. Oggi, inoltre, sfida da ex per Francesco Camarda contro il “suo” Milan.
La conferma di Modric a centrocampo e la prima di Saelemaekers da titolare ma non solo. Ancora indisponibile Leao, ai box anche Jashari per l’infortunio al perone, panchina inizialmente per Pulisic. Di seguito le formazioni ufficiali di Lecce-Milan.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Dramé; Pierotti, Camarda, Morente.
A disposizione: Früchtl, Samooja; Kouassi, Ndaba, Pérez, Siebert; Berisha, Helgason, Maleh, Sala; Banda, N’Dri, Sottil, Štulić. All.: Di Francesco
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Musah, Loftus-Cheek, Modrić, Fofana, Estupiñan; Saelemaekers, Gimenez.
A disposizione: Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Chukwueze, Athekame, Bartesaghi, Pulisic