Le formazioni ufficiali della sfida tra il Lecce di Di Francesco e la Lazio di Maurizio Sarri, valida per la ventiduesima giornata di A.

Lecce e Lazio si sfidano nell’ultima gara di Serie A di sabato 24 gennaio. Diversi obiettivi ma stessa voglia di tornare ai tre punti.

Da una parte c’è la squadra di Di Francesco, reduce dalla doppia sconfitta consecutiva per 1-0 di San Siro contro Inter e Milan, e in generale sono 4 gli insuccessi di fila.

Dall’altra ci sono i biancocelesti che arrivano dalla sconfitta interna contro il Como per 3-0

Il Lecce fa partire dalla panchina l’ultimo arrivato Walid Cheddira. La Lazio manda in campo Romagnoli nonostante la trattativa con l’Al-Sadd. Di seguito le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Thiago Gabriel, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Banda. Allenatore: Di Francesco.

A disposizione: Fruchtl, , Samooja, Ndaba, Sala, Morente, Fofana, N’Dri, Peres, Jean, Kouassi, Sottil, Kaba, Ngom, Maleh, Cheddira.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Taylor, Vecino, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Dele-Bashiru, Pedro, Noslin, Nuno Tavares, Isaksen, Raktov, Belahyane, Hysay, Provstgaard, Farcomeni.

Dove vederla in tv

Il match tra Lecce e Lazio, valido per la ventiduesima giornata di Serie A, è in programma alle ore 20:45 di sabato 24 gennaio 2026 allo stadio Via Del Mare di Lecce.

La gara sarà visibile in diretta su Sky Sport e in streaming su DAZN, Sky GO e NOW TV.