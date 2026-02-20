Lecce-Inter, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali della sfida delle 18.00 al Via del Mare di Lecce tra la squadra di Di Francesco e quella di Chivu.

Lecce e Inter si sfidano nella ventiseiesima giornata di Serie A. Il match del Via del Mare è in programma alle ore 18:00 di sabato 21 febbraio e vale un pezzo importante di salvezza per la squadra di Di Francesco e di scudetto per quella di Chivu.

I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta per 3-1 nell’andata degli spareggi di Champions League contro il Bodo Glimt, mentre in campionato vengono dalla vittoria per 3-2 contro la Juventus.

Il Lecce, invece, viene dalla doppia vittoria contro Udinese e Cagliari.

Di seguito le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. Allenatore: Di Francesco

A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Fofana, Stulic, N’Dri, Perez, Helgason, Jean, Banda, Marchwinski, Ngom

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Pio. Allenatore: Chivu

A disposizione: Di Gennaro, Martinez, Bonny, Acerbi, Diouf, Mkhitaryan, Akanji, Carlos Augusto, Darmian, Cocchi, Kaczmarski, Topalovic.

Dove vederla in tv

Lecce-Inter, match valido per la 26esima giornata di Serie A in programma sabato 21 febbraio 2026 a partire dalle 18:00 al “Via del Mare”, sarà visibile in streaming su DAZN.