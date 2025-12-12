Lecce, infortunio muscolare per Berisha: il giocatore esce in barella
Brutto infortunio per il centrocampista albanese del Lecce uscito in barella dopo appena 9 minuti
Brutte notizie per il Lecce di Eusebio Di Francesco. Infatti, dopo appena 9 minuti di gioco, Di Francesco è stato costretto a sostituire Berisha.
Il centrocampista albanese si è accasciato a terra a causa di un problema muscolare. Fin da subito il giocatore ha mostrato preoccupazione per le proprie condizioni fisiche.
Il numero 10 del Lecce è uscito in barella dal campo. Al suo posto è entrato Kaba.
Gli esami strumentali delle prossime ore chiariranno l’entità dell’infortunio del giocatore del Lecce e stabiliranno i tempi di recupero.