Lecce, Giampaolo: “Sconfitta che pesa, il responsabile sono io”

Le parole dell’allenatore del Lecce Marco Giampaolo al termine della partita di Serie A contro il Genoa.

Niente da fare per il Lecce, battuto 2-1 dal Genoa. Inutile quindi la rete su calcio di rigore di Krstovic, che ha ridato speranza ai giallorossi ma non è bastata a ribaltare la doppietta di Miretti.

Al termine della partita l’allenatore del Lecce Marco Giampaolo è quindi intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

“Nel primo tempo la squadra non mi è piaciuta, poi nel secondo tempo abbiamo fatto meglio ma non abbastanza da poter ribaltare la partita”, ha esordito.

Sui cambi: “Buttavamo la palla troppo alta e la prendevano sempre loro, quindi ho tolto i due giocatori più bravi nel gioco aereo per costringerci a giocare palla a terra. Nel finale dovevamo sfruttare meglio Banda”.

Lecce, le parole di Giampaolo

“Sconfitta che pesa – ha continuato -. Sono arrabbiato per il primo tempo. Questo è un campo difficile ma l’abbiamo compromessa troppo nel finale del primo tempo. Bisogna fare meglio. Arrivavamo sempre un po’ in ritardo rispetto al Genoa, qualche errore l’abbiamo commesso sicuramente. Per mettere in difficoltà l’avversario bisogna capire che si deve giocare di più”, ha concluso.

In conferenza stampa ha poi aggiunto: “Ai tifosi cosa posso dire? Il dispiacere loro è lo stesso mio e della squadra. Non c’è chi ne ha di più o di meno. Il responsabile sono io“.