Il Lecce conferma la fiducia a Marco Giampaolo: squadra in ritiro a Bergamo prima della partita contro l’Atalanta.

Il Lecce ribadisce la sua fiducia a Marco Giampaolo. Con cinque giornate ancora da disputare e l’obiettivo salvezza da raggiungere, il club giallorosso ha confermato il pieno sostegno all’allenatore, al suo staff e a tutto il gruppo squadra fino al termine del campionato.

In vista della delicata trasferta contro l’Atalanta, in programma nei prossimi giorni, la società ha deciso di anticipare la partenza per Bergamo per svolgere in loco un periodo di ritiro. Una scelta mirata a favorire la concentrazione e la preparazione in vista di una gara che potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro della squadra in Serie A.

Il Lecce, attualmente coinvolto nella lotta per non retrocedere, punta sulla compattezza del gruppo e sulla serenità dell’ambiente per affrontare al meglio le ultime settimane della stagione.

Dopo la sconfitta casalinga rimediata contro il Como, arrivata con un sonoro 0-3, il club giallorosso ha comunque deciso di puntare ancora su Giampaolo.

Il Lecce dà fiducia a Giampaolo: il comunicato

Il Lecce comunica ufficialmente con una nota la fiducia a Marco Giampaolo, nonostante il momento complicato e la sconfitta per 0-3 appena rimediata contro il Como.

“L’U.S. Lecce nel ribadire, fino al termine del campionato per il raggiungimento dell’obiettivo salvezza, la piena fiducia al mister Giampaolo, al suo staff ed a tutto il gruppo squadra” annuncia il club.

Oltre a questo, il Lecce “comunica di aver anticipato la partenza per Bergamo al fine di svolgere in loco un periodo di ritiro”.