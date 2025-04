Le parole dell’allenatore del club pugliese al termine della gara contro il Como

Termina 0-3 la partita al Via del Mare tra Lecce e Como valida per la 33esima giornata di Serie A.

Tutto facile per il Como che, in Puglia, passa grazie alla doppietta di Diao e al colpo di testa di Goldaniga.

Dall’altra parte, i padroni di casa faticano a trovare punti utili per evitare la retrocessione.

Al termine della gara, Giampaolo è intervenuto così a Dazn.

Lecce, le parole di Giampaolo nel postpartita

L’allenatore ha dichiarato: “Mi assumo la responsabilità, mi dispiace moltissimo per i tifosi, per il club. In questi casi c’è poco da dire: sono 3 gol presi, non mi va di giustificare nulla. C’è grandissima delusione in questo momento”.