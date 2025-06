Lecce, ufficiale la separazione con Marco Giampaolo

Il Lecce comunica l’interruzione del rapporto con Marco Giampaolo

Il Lecce comunica ufficialmente l’interruzione del rapporto contrattuale con Marco Giampaolo, che lascia la squadra dopo aver preso l’incarico a stagione già iniziata. Più precisamente, da metà novembre, andando a disputare 26 partite, in cui ha ottenuto 6 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte.

Dopo la salvezza ottenuta all’ultimo respiro, dunque, il Lecce e Marco Giampaolo si separano. Come preannunciato, infatti, c’erano da giorni segnali di divorzio.

Anche le parti avevano già rilasciato dichiarazioni aprendo alla possibilità di un addio. “Ci siamo presi del tempo per riflettere”, aveva dichiarato Corvino.

Adesso, però, è arrivata l’ufficialità del club giallorosso pugliese. Di seguito il comunicato:

“L’U.S. Lecce comunica di aver interrotto, in data odierna, il rapporto contrattuale con mister Marco Giampaolo, a cui va rivolto il ringraziamento per il lavoro svolto con grande dedizione e l’augurio per le migliori fortune professionali“.