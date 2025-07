Lecce, Gaspar: “Baschirotto un esempio. Camarda? L’età è un numero. Su Krstović…”

L’intervista in esclusiva a Sky Sport del difensore del Lecce Kialonda Gaspar

Direttamente dal ritiro estivo di Bressanone – nei pressi di Bolzano – dove il Lecce sta tenendo la preparazione alla stagione 2025/2026, è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport il difensore giallorosso Kialonda Gaspar.

Il calciatore angolano, arrivato in Italia nella scorsa sessione stiva di mercato, ha inizialmente dichiarato: “Il più muscoloso dopo l’addio di Baschirotto non sono io. I muscoli sono importanti ma contano di più l’aggressività in campo e sulla palla. Qui è diverso dal Portogallo: è una realtà differente dove si lavora di più”.

Ha poi continuato soffermandosi sul suo ormai ex compagno di reparto Federico Baschirotto: “È una persona esemplare. Dai primi giorni che sono qui a Lecce ha voluto bene a tutti e gli auguro il meglio. Io il suo erede? Tutti noi dobbiamo avere leadership, non posso essere leader se gli altri non vogliono lavorare e non hanno il giusto atteggiamento. Nemmeno io posso controllare 25 teste diverse”.

Sul suo allenatore: “Di Francesco è una persona con l’atteggiamento giusto. Per lui è importante la squadra, non l’individuo. Bisogna aiutarlo perché il calcio è così: ognuno ha le sue idee. A noi tocca lavorare”.

Lecce, Gaspar: “Camarda? l’età un numero. Su Krstović…”

Il difensore angolano ha poi aggiunto: “Camarda? Per me tutti sono pronti a dare una mano alla squadra. Lui è molto giovane e per me l’età è solo un numero. Deve capire come lavorare per migliorare ogni giorno dentro e fuori dal campo. Si trova in una squadra con tanti giovani, deve capire e dobbiamo stare insieme”.

Infine ha parlato del punto di riferimento offensivo dei giallorossi: “Krstović? Per me dobbiamo guardare alla squadra e a chi è qui. Un esempio Baschirotto, prima era qui ora non più. Se Krstovic non rimane, ci abitueremo a lavorare senza di lui”.