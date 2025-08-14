Lecce, Di Francesco: “Krstovic deve dare il massimo per questa maglia, pretendo impegno”

Nikola Krstovic con la maglia del Lecce (IMAGO)

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Juve Stabia, Eusebio Di Francesco ha parlato della situazione di Krstovic

Una settimana dopo l’apertura del sipario con il turno preliminare, torna la Coppa Italia. In campo anche le prime squadre di Serie A, tra cui il Lecce del nuovo allenatore Eusebio Di Francesco.

Esordio ufficiale sulla panchina giallorossa per l’ex Venezia, reduce da due retrocessioni di fila e con tanta voglia di riscatto. Alla vigilia del match contro la Juve Stabia l’allenatore pescarese ha parlato in conferenza stampa, non solo del match ma anche di mercato.

Tra i temi più attenzionati quello legato a Nikola Krstovic. L’attaccante montenegrino ha infatti comunicato ufficialmente la volontà di essere ceduto, e su di lui DiFra ha detto: “La situazione è a conoscenza di tutti. Questo non significa che anche lui non possa giocare titolare. Sappiamo benissimo che il mercato può andare in determinate direzioni. Attualmente è un nostro calciatore, lo valutiamo per partire dall’inizio in questa partita e in campionato”.

“Si sapeva dall’inizio questa situazione, sto cercando di lavorare per fargli capire quanto è importante essere presente e lavorare al meglio. Si possono avere alti e bassi ma deve pensare a dare il massimo per questa maglia. Noi rappresentiamo una squadra, un popolo che va rispettato. Fino a quando siamo qua pretendo da tutti il massimo impegno e la massima serietà”.