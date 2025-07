Lecce, Di Francesco: “Cerco di andare a riprendermi quello che ho lasciato per strada”

Le dichiarazioni di Eusebio Di Francesco a Sky Sport dal ritiro pre-stagionale del Lecce

Continua la preparazione del Lecce di Eusebio Di Francesco a Bressanone, in Trentino Alto Adige. L’allenatore giallorosso è intervenuto a Sky Sport per raccontare questo suo primo periodo: “Cerco di andare a riprendermi quello che ho lasciato un po’ per strada: prima di tutto i risultati. Quello che sta mancando un po’ di più a me – che è anche l’obiettivo del Lecce – è arrivare all’obiettivo finale”.

Di Francesco ha poi aggiunto: “I complimenti fanno piacere, certo, ma poi conta raggiungere gli obiettivi. Sono grato a chi mi dà questa possibilità”. Da dove ripartirà il nuovo Lecce di Di Francesco? “Dall’integrità morale e dalla serietà: sono cose a cui tengo tantissimo e che chiedo ai miei giocatori. Bisogna dimostrare grande senso di appartenenza, è una professione e bisogna viverla come seconda pelle”.

E sulla questione capitano: “A oggi è Falcone. Normale che ieri eravamo dispiaciuti per la partenza di Baschi, ma eravamo consapevoli: può succedere anche ad altri, fa parte del calcio. A lui auguro il meglio. Dovremo sostituirlo in maniera adeguata”.

Poi, un pensiero su Camarda: “Questa è un po’ la filosofia del direttore. Camarda è venuto con grande determinazione, dimostra maggiore maturità rispetto all’età che ha”. Infine, Di Francesco ha parlato del mercato: “Siamo sempre abituati a lamentarci, ma a oggi è utopistico pensare di avere la squadra al completo se il mercato termina a fine agosto: il mercato in entrata e uscita porta tutti ad avere una certa lentezza”.