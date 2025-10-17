Lecce, Di Francesco: “A Sassuolo tanti amici, mi auguro di togliermi le stesse soddisfazioni anche qui”

Le parole di Eusebio Di Francesco in conferenza stampa alla vigilia della settima giornata di Serie A, Lecce-Sassuolo.

Il Lecce va a caccia di conferme dopo la prima vittoria stagionale arrivata nell’ultima partita al “Tardini” contro il Parma. Dopo la sosta delle Nazionali, la squadra di Eusebio Di Francesco vorrà provare a continuare su questa strada, che adesso, incrocia quella del Sassuolo, squadra in ottima forma dopo le ultime due vittorie in campionato.

Poco prima dell’inizio della conferenza stampa dell’allenatore pescarese, è intervenuto il direttore tecnico giallorosso Pantaleo Corvino, annunciando il reintegro in rosa di Youssef Maleh: “Noi come area tecnica, dall’allenatore al dirigente, siamo particolarmente sensibili a certi comportamenti. Quando prendiamo decisioni teniamo anche conto di questo, per noi è importante. Alla luce degli ultimi comportamenti e della volontà del ragazzo, abbiamo deciso di reintegrare in rosa Maleh“.

Un rientro importante, che sposa a pieno l’idea di Eusebio Di Francesco: “È una scelta condivisa, ne abbiamo parlato in questo periodo, di questi atteggiamenti positivi che ha avuto il ragazzo. Ha caratteristiche offensive importanti, quando sarà schierato in campo, dal primo o a partita in corso, verrà inserito in quel ruolo.”

Eusebio Di Francesco torna ad affrontare il Sassuolo, squadra con cui ottenne la promozione in Serie A nella stagione 2012/13 e con cui tre anni dopo conquistò una storica qualificazione in Europa League: “Ci siamo affrontati in diverse occasioni, ho tanti amici a Sassuolo, ma per 180 minuti no. Si dimentica molto in fretta di quello che è stato fatto. Ho grandi ricordi. Mi auguro di togliermi le stesse soddisfazioni qui.”

Sull’avversario e sulla condizione della sua squadra: “Io so che tipo di partita voglio fare io, non quella che vogliono fare gli altri. Dobbiamo continuare con questo spirito che si è creato, una squadra compatta sia quando attacca che quando difende. Loro proveranno a essere spregiudicati, alla ricerca della terza vittoria consecutiva, noi siamo alla ricerca della seconda. Lottiamo per degli obiettivi precisi, e quando ci sono degli obiettivi chiari, non possiamo mancare di questi aspetti”.

L’incitamento a Francesco Camarda: “Concentrazione? No, mi auguro che mantenga un po’ di spensieratezza, e che viva al meglio questo momento. Non deve soffermarsi sull’errore, ma continuare a giocare con i compagni. Sono contento del sano ballottaggio con Stulic, entrambi in allenamento spingono per fare sempre meglio.”