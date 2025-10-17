Questo sito contribuisce all'audience di

Lecce, Di Francesco: “A Sassuolo tanti amici, mi auguro di togliermi le stesse soddisfazioni anche qui”

Redazione 17 Ottobre 2025

Le parole di Eusebio Di Francesco in conferenza stampa alla vigilia della settima giornata di Serie A, Lecce-Sassuolo.

Il Lecce va a caccia di conferme dopo la prima vittoria stagionale arrivata nell’ultima partita al “Tardini” contro il Parma. Dopo la sosta delle Nazionali, la squadra di Eusebio Di Francesco vorrà provare a continuare su questa strada, che adesso, incrocia quella del Sassuolo, squadra in ottima forma dopo le ultime due vittorie in campionato.

Poco prima dell’inizio della conferenza stampa dell’allenatore pescarese, è intervenuto il direttore tecnico giallorosso Pantaleo Corvino, annunciando il reintegro in rosa di Youssef Maleh: “Noi come area tecnica, dall’allenatore al dirigente, siamo particolarmente sensibili a certi comportamenti. Quando prendiamo decisioni teniamo anche conto di questo, per noi è importante. Alla luce degli ultimi comportamenti e della volontà del ragazzo, abbiamo deciso di reintegrare in rosa Maleh“.

Un rientro importante, che sposa a pieno l’idea di Eusebio Di Francesco: “È una scelta condivisa, ne abbiamo parlato in questo periodo, di questi atteggiamenti positivi che ha avuto il ragazzo. Ha caratteristiche offensive importanti, quando sarà schierato in campo, dal primo o a partita in corso, verrà inserito in quel ruolo.”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce (Imago)
Eusebio Di Francesco torna ad affrontare il Sassuolo, squadra con cui ottenne la promozione in Serie A nella stagione 2012/13 e con cui tre anni dopo conquistò una storica qualificazione in Europa League: “Ci siamo affrontati in diverse occasioni, ho tanti amici a Sassuolo, ma per 180 minuti no. Si dimentica molto in fretta di quello che è stato fatto. Ho grandi ricordi. Mi auguro di togliermi le stesse soddisfazioni qui.”

Sull’avversario e sulla condizione della sua squadra: Io so che tipo di partita voglio fare io, non quella che vogliono fare gli altri. Dobbiamo continuare con questo spirito che si è creato, una squadra compatta sia quando attacca che quando difende. Loro proveranno a essere spregiudicati, alla ricerca della terza vittoria consecutiva, noi siamo alla ricerca della seconda. Lottiamo per degli obiettivi precisi, e quando ci sono degli obiettivi chiari, non possiamo mancare di questi aspetti”.

L’incitamento a Francesco Camarda: “Concentrazione? No, mi auguro che mantenga un po’ di spensieratezza, e che viva al meglio questo momento. Non deve soffermarsi sull’errore, ma continuare a giocare con i compagni. Sono contento del sano ballottaggio con Stulic, entrambi in allenamento spingono per fare sempre meglio.”

 

 

 