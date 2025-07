Lecce, la conferenza stampa di Di Francesco: “Posso dare il contributo giusto” | LIVE

È il giorno di Eusebio Di Francesco: il nuovo allenatore si presenta al Lecce in conferenza stampa insieme alla dirigenza giallorossa

Nella giornata di oggi – 1 luglio – Eusebio Di Francesco si presenta come nuovo allenatore del Lecce in conferenza stampa. Il club giallorosso ha ufficializzato la sua scelta nelle scorse settimane, dopo la salvezza ottenuta all’ultima giornata con Giampaolo.

Insieme a Di Francesco ci saranno il presidente Sticchi Damiani, il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino e il direttore sportivo Stefano Trinchera.

L’allenatore giallorosso comincerà la sua nuova avventura in Serie A contro il Genoa, primo avversario nel prossimo campionato.

Di seguito gli aggiornamenti in diretta della conferenza stampa di Di Francesco.

Lecce, le parole di Di Francesco in conferenza stampa

Alle 18:15 è iniziata la conferenza stampa. Pantaleo Corvino ha esordito spiegando le motivazioni che hanno spinto i giallorossi a puntare su Eusebio Di Francesco: “E’ un grande professionista, con voglia di riscattarsi. Noi come sempre facciamo, questa volta ancora di più, lo aiuteremo per dare il meglio”. Il direttore tecnico ha parlato della prossima stagione: “Sarà complicata, ma noi siamo Davide contro i Golia. Non siamo spaventati, ma consapevoli”.

Prende la parola Eusebio Di Francesco.

Le prime parole – “Ringrazio il direttore, il presidente e la società per l’opportunità. Voglio dedicare un pensiero a Graziano Fiorita, un grande amico, ci mancherà. Lotteremo con lui, che ci guiderà dall’alto”.

La scelta giusta – “Rispetto alla mia prima esperienza c’è una situazione differente. All’epoca si viveva un’atmosfera strana, ero anche inesperto. Sono qui perché penso di poter dare il contributo giusto. Ripartiremo dal 4-3-3”.

I talenti della squadra – Krstovic ha dimostrato di essere un ottimo attaccante, ma ci sono tanti giocatori interessanti come Banda che magari non è stato brillantissimo ma il primo anno ha dimostrato le sue qualità