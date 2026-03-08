Lecce, concesso un rigore dopo On Field Review contro la Cremonese
Il Lecce si è conquistato un calcio di rigore, assegnato dopo On Field Review, al 38’ del match contro la Cremonese
Il Lecce va avanti di due gol dopo 39 minuti dello scontro salvezza contro la Cremonese.
Su un tiro di Stulic, infatti, Bianchetti ha colpito il pallone con il braccio destro, che si trovava fuori sagoma rispetto al corpo.
In un primo momento non rilevato, Sozza — richiamato dal VAR — è andato al monitor per una On Field Review, cambiando la decisione e concedendo così il rigore.
Questo l’annuncio dell’arbitro: “A seguito di revisione, il numero 15 della Cremonese commette fallo di mano in area di rigore. Decisione finale: calcio di rigore”. Stulic ha poi trasformato il tiro dagli 11 metri, portando i suoi sul 2-0