Prima un gol annullato, poi le proteste: succede di tutto nel finale di Lecce-Cremonese

Prima il gol del pareggio della Cremonese annullato, poi le proteste per un possibile rigore: finale caldissimo in Lecce-Cremonese

Va al Lecce lo scontro salvezza del “Via del Mare” contro la Cremonese, con una vittoria per 2-1 portata a casa anche dopo un finale di gara in cui è successo di tutto.

In particolare, la Cremonese è andata per ben due volte a un passo dal completare la rimonta da 2-0 a 2-2 strappando almeno un pareggio.

I grigiorossi avevano prima trovato la rete del pareggio con Payero all’87’, poi annullata in seguito a una revisione al Var. Infatti, sul pallone messo dentro da una sponda di testa di Djuric, è arrivato il centrocampista. che, prima di insaccare grazie a un rimpallo abbastanza fortuito, ha toccato il pallone con la mano dopo un tentativo di rinvio lungo di Siebert.

Inizialmente il gioco non è stato interrotto, poi, in seguito al controllo Var, è stato annullato. Tocco irregolare abbastanza evidente, per cui infatti avevano subito protestato Falcone e i difensori del Lecce. Poi ci sono state anche proteste nel finale, a causa di un possibile episodio da rigore non concesso dall’arbitro Sozza.

Lecce-Cremonese, le proteste nel recupero

Nel recupero ha scatenato le proteste di tutta la Cremonese un rigore non concesso per un intervento molto dubbio di Jean su Sanabria. Azione nata sugli sviluppi di un rinvio lungo di Audero con i grigiorossi tutti nell’area avversaria. Il pallone era arrivato a Sanabria, che stava per calciare da solo davanti a Falcone, quando l’attaccante è andato giù per un contatto da dietro di Jean, giudicato regolare dall’arbitro.

Nonostante un silent check, si è continuato a giocare, con la panchina della Cremonese che ha continuato a protestare furiosamente. Sozza è anche stato costretto a mettere mano ai cartellini, ammonendo Luperto per proteste e addirittura espellendo per lo stesso motivo Pezzella, che era in panchina dopo essere stato sostituito. Con questa vittoria la squadra di Di Francesco va a +3 sulla zona retrocessione e su quella di Nicola.