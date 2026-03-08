Le formazioni ufficiali di Lecce-Cremonese, scontro salvezza in programma alle 12:30 al Via del Mare

Ad aprire la domenica della 28a giornata di Serie A ci sono Lecce e Cremonese, pronte ad affrontarsi in una sfida importantissima in ottica salvezza.

Le due squadra arrivano allo scontro diretto con gli stessi punti — 24 — in classifica. Gli stessi anche della Fiorentina, che sarà impegnata al Franchi contro il Parma.

I giallorossi, prima delle ultime due sconfitte, erano riusciti a vincere due partite, contro Udinese prima e Cagliari poi. Alla squadra di Nicola la vittoria invece manca addirittura dal 7 dicembre, data proprio della partita di andata contro il Lecce.

Vediamo di seguito le scelte dei due allenatori, con le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali di Lecce-Cremonese

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Ngom, Banda; Stulic. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Sala, Fofana, N’dri, Perez, Helgason, Gandelman, Jean, Sottil, Marchwinski, Cheddira.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Bianchetti, Luperto, Folino; Barbieri, Maleh, Thorsby, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. Allenatore: Davide Nicola.

A disposizione: Silvestri, Nava, Zerbin, Djuric, Floriani, Ceccherini, Faye, Payero, Grassi, Bondo, Okereke, Sanabria.

Dove vedere Lecce-Cremonese in diretta TV e streaming

La partita tra Lecce e Cremonese sarà visibile esclusivamente su DAZN, e sull’app della piattaforma per i dispositivi mobili.