In un lunga intervista il responsabile dell’area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, ha fatto il punto sul momento dei giallorossi

Il Lecce si avvicina al rush finale di campionato in cui continuerà a lottare per restare in Serie A. I giallorossi in questo momento hanno tre punti di vantaggio sull’Empoli terzultimo.

Al rientro dalla sosta gli uomini di Giampaolo affronteranno la Roma e una settimana dopo la gara contro gli uomini di Ranieri ci sarà lo scontro salvezza contro il Venezia.

A fare il punto della situazione di classifica, del momento dei giallorossi e su quanto fatto fino a oggi da Giampaolo in un’intervista a TeleRama è stato il responsabile dell’area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino.

Corvino come prima cosa nell’intervista ha parlato degli ultimi anni del Lecce: “Andare in Serie A e riuscire a rimanerci per tre anni è eccezionalità. Il fatto che sia normalità è pericoloso. Sappiamo quanto sia difficile un campionato come il nostro. Con Giampaolo siamo ripartiti dopo un inizio che non rispondeva alle nostre aspettative. I 16 punti in 17 partite sono quasi uno di media, è tanto. E abbiamo segnato 16 gol, quasi uno a partita, in linea con chi si deve salvare“.

“Ora abbiamo un percorso consono”: le parole di Corvino

Il responsabile dell’area tecnica del Lecce ha poi continuato: “L’andamento delle prime 12 partite era davvero troppo lento. Quando i tifosi vedono una domenica una formazione e quella dopo un’altra ancora, significa che qualcosa non va. Ora abbiamo un percorso consono. Fare quattro partite senza vittorie rientra nelle logiche: si vive tutto con troppe ansie. Sono tre anni che lottiamo per l’obiettivo della salvezza. Sono 105 partite che i nostri tifosi non vedono la squadra in zona retrocessione e questo è un godimento“.

Il dirigente giallorossi si è soffermato anche sul lavoro di scouting fatto: “Si parla sempre di prima squadra, ma il mio lavoro è rivolto anche alla Primavera. Siamo la società italiana che ha portato più giocatori in prima squadra negli ultimi 4 anni. Se mi chiedete del percorso posso dire che sono soddisfatto“.

Lecce, l’intervista di Corvino

Corvino ha concluso l’intervista parlando delle tante critiche che gli sono arrivate in questi anni: “Sono 12 anni di critiche, ma devono esserci perché ti aiutano. Devo essere sincero, molte mi amareggiano. Solo chi non lavora non fa errori, è il presupposto. I manager di un’azienda devono dar conto alla proprietà. Chi è nel calcio ha una doppia responsabilità: il tuo lavoro viene giudicato dai media e dai tifosi“.