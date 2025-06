Le parole del responsabile dell’area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, in conferenza stampa

Pantaleo Corvino ha tenuto una conferenza stampa in cui ha rilasciato dichiarazioni importanti sulla società e sul futuro dell’allenatore Marco Giampaolo.

Ha iniziato con un bilancio sulla stagione: “Nel tracciare un bilancio della stagione per quanto riguarda l’area tecnica, posso dire che è stata positiva. Per squadre come la nostra, chiamate a lottare per non retrocedere, la stagione è come stare sulle montagne russe: ci sono alti e bassi continui. Ma se si è lucidi, capaci, se si ha una squadra forte e che si è rafforzata nel tempo, allora si può raggiungere la salvezza. Altrimenti, no.”

Per poi parlare della terza salvezza consecutiva raggiunta: “Siamo sempre consapevoli di partire con diversi metri di svantaggio rispetto agli altri, ma se oggi siamo qui a raccontare una salvezza storica, significa che abbiamo fatto qualcosa di importante, qualcosa che rimane nella storia, proprio come ogni traguardo significativo.”

Ha poi rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro dell’allenatore: “Siamo realmente soddisfatti del risultato ottenuto e questa salvezza ha gratificato sia noi che Giampaolo. Con Giampaolo ci siamo presi del tempo per riflettere, e nei prossimi 3-4 giorni della prossima settimana comunicheremo qualcosa in più sul futuro della guida tecnica.”

