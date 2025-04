Lecce-Como, le formazioni ufficiali

Como, Nico Paz

Le scelte di Giampaolo e Fabregas per l’anticipo della 33ª giornata di Serie A

Nonostante le festività Pasquali, la Serie A non si ferma e va avanti con la 33ª giornata.

Ad aprirla saranno Lecce e Como, che si sfidano al Via del Mare in una gara delicata per i padroni di casa.

I salentini non vincono infatti da due mesi e mezzo, nelle ultime 7 giornate hanno ottenuto un solo punto e adesso rischiano davvero di entrare nella zona rossa.

Dall’altro lato, invece, il Como è ampiamente tranquillo dopo le due vittorie consecutive e punta ad arrivare tra le prime 10.

Le formazioni ufficiali di Lecce-Como

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Helgson, Morente; Krstovic. All. Giampaolo

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Ikoné, Paz, Diao; Douvikas. All. Fabregas

Nikola Krstovic con la maglia del Lecce (IMAGO)

Dove vedere Lecce-Como in tv e in streaming

La partita tra Lecce e Como, in programma alle ore 15 allo stadio Via del Mare, sarà visibile in esclusiva su Dazn.

Per poter assistere al match è necessario aver sottoscritto un abbonamento e aver scaricato l’applicazione.