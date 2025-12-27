Lecce-Como, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali e le scelte di Di Francesco e Fabregas per la gara tra Lecce e Como, valida per la diciassettesima giornata di Serie A

Riparte la Serie A con la diciassettesima giornata: Lecce e Como è il secondo match di questo turno di campionato. Sfida fondamentale per il percorso salvezza dei giallorossi e per le chance europee dei biancazzurri.

I padroni di casa non hanno disputato l’ultima giornata di Serie A contro l’Inter, causa l’impegno in Supercoppa per i nerazzurri. Tuttavia la squadra di Di Francesco è reduce dai tre punti conquistati al Via del Mare contro il Pisa.

Stesso discorso per i biancazzurri che nell’ultimo turno avrebbero dovuto affrontare il Milan di Allegri al “Sinigaglia”. L’ultimo match della formazione di Fabregas in Serie A è andato in scena all’Olimpico contro la Roma, con i giallorossi che si sono imposti per 1-0.

Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali di Lecce-Como

LECCE (4-2-3-1): Falcone, Veiga, Siebert, Gabriel, Gallo, Kaba, Ramadani, Maleh, Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco

COMO (4-2-3-1): Butez, Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Moreno, Perrone, Da Cunha, Vojvoda, Paz, Rodriguez, Douvikas. All. Fabregas

Dove vedere Lecce-Como in tv e streaming

La partita tra Lecce e Como si disputa sabato 27 dicembre allo stadio ‘Via del Mare’ di Lecce. Calcio d’inizio alle 12:30.

Il match sarà visibile in diretta tv oppure in streaming tramite l’app DAZN.