Lecce, sempre più vicino l’arrivo di Cheddira
Walid Cheddira è sempre più vicino al Lecce
Il Lecce è alla ricerca di un attaccante per rinforzare la squadra in questa sessione di calciomercato.
Dopo l’infortunio di Camarda alla spalla, per cui i giallorossi dovranno decidere insieme al Milan il percorso riabilitativo da intraprendere, la società vuole regalare a Di Francesco un nuovo centravanti da affiancare a Stulic.
Proprio l’allenatore del Lecce potrebbe essere decisivo nella scelta finale. Walid Cheddira, ora al Sassuolo, ma in passato già allenato da Di Francesco al Frosinone, è infatti sempre più vicino al club salentino
Il centravanti marocchino, in prestito ai neroverdi dal Napoli, in questa stagione ha disputato 15 partite di campionato, realizzando un gol nella sconfitta per 2-1 contro l’Inter a San Siro