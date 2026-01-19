Sassuolo, Cheddira (imago)

Un nuovo attaccante per Eusebio Di Francesco: è fatta per Cheddira al Lecce

Camarda dovrà stare fuori a lungo a causa del grave problema alla spalla rimediato, ma il Lecce ha già trovato il suo sostituto.

I salentini hanno infatti raggiunto l’accordo con il Napoli per Walid Cheddira, attaccante che ha trascorso la prima parte di stagione in prestito al Sassuolo, e attendono proprio solo l’ultimo via libera dei neroverdi.

In Emilia-Romagna il marocchino ha giocato 17 partite tra Serie A e Coppa Italia, mettendo a segno un solo gol – contro l’Inter alla 4ª giornata di campionato.

Adesso, il classe ’98 si unisce alla formazione di Eusebio Di Francesco – con cui ha già lavorato al Frosinone – per provare a raggiungere la salvezza.