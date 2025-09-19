Le formazioni ufficiali di Lecce-Cagliari

Dopo aver raccolto un solo punto nelle prime 3 giornate di Serie A, il Lecce di Eusebio Di Francesco è pronto ad accogliere al Via del Mare il Cagliari di Fabio Pisacane con il solo obiettivo di centrare il primo +3 del campionato.

Dal canto loro, i rossoblù vengono invece dalla vittoria casalinga contro il Parma, che ha fatto salire al momento gli uomini di Pisacane all’ottavo posto con 4 punti in classifica.

Imperativo sarà per entrambe le formazioni trovare i 3 punti per la vittoria.

Di seguito, le scelte dei due allenatori per il match del Via del Mare.

Lecce-Cagliari, le formazioni ufficiali

LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; L. Coulibaly, Ramadani, Álex Sala; Pierotti, Štulić, Sottil. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; S. Esposito, Folorunsho; Belotti. Allenatore: Fabio Pisacane.

Dove vedere Lecce-Cagliari in tv e streaming

La partita tra Lecce e Cagliari, in programma nella serata di venerdì 19 agosto alle 20:45, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn.