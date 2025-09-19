Belotti torna al gol: doppietta alla seconda partita con il Cagliari

Il “Gallo” Belotti è tornato a segnare in Serie A: doppietta per l’ex Toro

Andrea Belotti torna a segnare in Serie A. Il “Gallo“, passato al Cagliari nell’ultima sessione di mercato, ha trovato la sua prima rete con la maglia in rossoblù alla seconda presenza.

Un gol importante per gli uomini di Nicola, che hanno pareggiato dopo la rete iniziale di Tiago Gabriel, che aveva portato il Lecce in vantaggio dopo 5 minuti.

Ma non è finita qua, perché nel secondo tempo della partita Belotti ha completato la rimonta segnando una doppietta. Rete trovata su calcio di rigore.

L’attaccante ex Torino non segnava in Serie A dall’8 dicembre 2024, nella gara tra Como e Venezia.