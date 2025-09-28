Lecce-Bologna, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali e le scelte di Di Francesco e Italiano per la gara tra Lecce e Bologna, valida per la quinta giornata di Serie A

Lecce e Bologna si sfidano per la quinta giornata di Serie A. Al “Via del Mare” va in scena una gara importante per entrambe le squadre, reduci da risultati opposti.

I padroni di casa vengono dalla sconfitta interna contro il Cagliari, e cercano ancora il primo successo stagionale.

Dall’altra parte, i rossoblù di Italiano hanno battuto il Genoa all’ultimo minuto nella scorsa giornata, e hanno perso di misura la gara di Europa League con l’Aston Villa.

Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali di Lecce-Bologna

LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente. Allenatore: Eusebio Di Francesco

A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, N’Dri, Helgason, Veiga, Banda, Camarda, Sottil, Kaba, Kovac.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Moro; Orsolini, Fabbian, Rowe; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano

A disposizione: in attesa

Dove vedere Lecce-Bologna

Il match tra Lecce e Bologna è in programma per le 18:00 allo stadio “Via del Mare” di Lecce.

La partita sarà visibile in tv su DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. La gara verrà anche trasmessa in streaming sull’app di DAZN, ma anche su NOW e Sky Go.