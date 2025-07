Lecce, Baschirotto lascia il ritiro di Bressanone: lo aspetta la Cremonese

Baschirotto è pronto per la Cremonese: lascerà il ritiro del Lecce in giornata

Federico Baschirotto è pronto a una nuova avventura in Serie A. Come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, il difensore classe ’96 era finito nel mirino della Cremonese, che ha puntato l’ex capitano giallorosso per portarlo in squadra. L’operazione che lo porterà a Cremona si aggira sui 3 milioni di euro.

Nel frattempo il Lecce tramite un comunicato ufficiale ha comunicato che Federico Baschirotto è stato autorizzato a sostenere le visite mediche con il suo nuovo club, e lascerà nella giornata di oggi – 29 luglio – il ritiro estivo di Bressanone.

Nella nota ufficiale si legge: “L’U.S. Lecce ha autorizzato il calciatore Federico Baschirotto a sostenere le visite mediche presso l’U.S. Cremonese. Il calciatore lascerà il ritiro di Bressanone in giornata”.