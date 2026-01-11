Lecce-Parma, Banda espulso lascia il campo in lacrime: cos’è successo
Episodio delicato durante Lecce-Parma: l’attaccante giallorosso ha lasciato il campo in lacrime dopo il rosso per il fallo su Delprato
Il Lecce dovrà affrontare poco più di mezz’ora del secondo tempo in dieci uomini: Lameck Banda è stato espulso per il fallo su Delprato.
L’attaccante giallorosso aveva ricevuto inizialmente un cartellino giallo, ma l’arbitro Marinelli ha cambiato la sua decisione dopo l’On Field Review.
“A seguito di revisione il numero 19 del Lecce commette un fallo mettendo a rischio l’incolumità dell’avversario: decisione finale espulsione” ha spiegato il direttore di gara con l’announcement.
Dopo la decisione, Banda ha lasciato il campo in lacrime, ed è stato consolato subito da alcuni compagni insieme a un membro dello staff di Di Francesco.