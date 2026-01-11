Questo sito contribuisce all'audience di

Lecce-Parma, Banda espulso lascia il campo in lacrime: cos’è successo

Redazione 11 Gennaio 2026
Banda in lacrime dopo l'espulsione
Banda in lacrime dopo l’espulsione

Episodio delicato durante Lecce-Parma: l’attaccante giallorosso ha lasciato il campo in lacrime dopo il rosso per il fallo su Delprato

Il Lecce dovrà affrontare poco più di mezz’ora del secondo tempo in dieci uomini: Lameck Banda è stato espulso per il fallo su Delprato.

L’attaccante giallorosso aveva ricevuto inizialmente un cartellino giallo, ma l’arbitro Marinelli ha cambiato la sua decisione dopo l’On Field Review.

A seguito di revisione il numero 19 del Lecce commette un fallo mettendo a rischio l’incolumità dell’avversario: decisione finale espulsione” ha spiegato il direttore di gara con l’announcement.

Dopo la decisione, Banda ha lasciato il campo in lacrime, ed è stato consolato subito da alcuni compagni insieme a un membro dello staff di Di Francesco.