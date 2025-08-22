Lecce, Álex Sala atteso in città in serata: domani le visite

Come comunicato dal Lecce, il centrocampista Álex Sala è atteso in città in serata e svolgerà le visite mediche domani, 23 agosto

Il Lecce si prepara ad accogliere Álex Sala.

Il centrocampista arriverà questa sera in città e svolgerà le visite mediche domani, 23 agosto, come comunicato dal club giallorosso.

Come anticipato nelle scorse ore e raccolto con il giornalista del quotidiano “El Dia de Cordoba” Cisco Lopez, già nella giornata di oggi i giallorossi avevano avanzato nella trattativa con il Cordoba.

Con l’annuncio del Lecce, l’avventura del centrocampista è pronta a cominciare. Nell’ultima stagione con il Cordoba Álex Sala ha giocato 37 partite, segnando 5 gol e fornendo altrettanti assist.