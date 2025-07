Il saluto di Rafael Leao a Theo Hernandez: il messaggio del portoghese sul suo profilo instagram.

Si chiude dopo sei anni la storia tra il Milan e Theo Hernandez. Il laterale francese è ormai un nuovo giocatore dell’Al-Hilal: i rossoneri incasseranno 25 milioni di euro per il suo cartellino, mettendo fine a un’avventura fatta di emozioni, gol, assist e indimenticabili cavalcate sulla fascia sinistra.

L’accordo di massima tra Milan e Al-Hilal era stato raggiunto già qualche settimana fa, ma si è atteso il termine del Mondiale per Club della squadra saudita per ufficializzare l’intesa.

OraTheo saluta Milano, l’Italia e il calcio europeo, pronto a iniziare la sua nuova avventura agli ordini di Simone Inzaghi.

Tra i tanti messaggi di affetto arrivati al francese in queste ore, spicca quello di Rafael Leão, suo compagno di squadra e grande amico al Milan. Il portoghese ha voluto dedicare a Theo parole sentite sul suo profilo instagram.

Il saluto di Leao a Theo Hernandez

Leao condivide tutti i momenti passati con il giocatore francese: “Fratello mio, mio compagno di tante battaglie, insieme abbiamo passato tanti momenti belli e brutti, ma è stato un piacere poter condividere lo spogliatoio e il campo con te”.

Sul futuro di Theo Hernandez: “Ti auguro tutta la fortuna del mondo in questa nuova fase, sentirò moltissima nostalgia di te perché col passare degli anni sei diventato una persona importante per me”.

“Non doveva finire così, ma la vita è fatta di sfide. Buona fortuna in questo nuovo cammino: come sempre, farò sempre il tifo per te e per noi”, conclude il messaggio.