Milan, Leao: “Ibra? Una persona molto importante per me. Fuori parlano in tanti”

L’attaccante del Milan, Rafael Leao, ha parlato del momento dei rossoneri.

Tutto pronto per il match di ritorno dei playoff di Champions League tra Milan e Feyenoord. I rossoneri sono chiamati alla rimonta dopo il risultato dell’andata.

La squadra di Conceiçao arriva dalla sconfitta al De Kuip per 1-0, grazie alla rete di Igor Paixao.

Poco prima dell’inizio del match, Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport delle dichiarazioni rilasciate da Zlatan Ibrahimovic.

Di seguito le parole del giocatore portoghese.

Le parole di Leao su Ibrahimovic

L’attaccante del Milan ha esordito: “Ibra è sempre stato così. Mi dice le cose quando vanno bene e quando vanno male”.

Poi, ha continuato: ” È una persona molto importante per me è per gli altri. Mi ha sempre aiutato. Lui è stato giocatore e capisce le cose di campo”.

Infine, ha concluso: “Fuori parlano tante persone che non hanno mai giocato a calcio”.

