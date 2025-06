Milan, Leao: “La maglia rossonera è un sogno”

Le parole dell’attaccante rossonero a Officiel: il rapporto con il Milan, il giocatore più forte con cui ha condiviso il campo e il ritiro.

Rafael Leao torna a parlare. L’attaccante portoghese ha commentato a Officiel il suo rapporto con il Milan, le prospettive per il futuro e tanto altro.

Leao ha iniziato parlando della maglia rossonera: “Ho sempre seguito il Milan, anche prima di entrare in squadra. È uno dei club più importanti al mondo, vestire questa maglia è un sogno. La mia partita più bella? Sassuolo-Milan del 2022″.

Poi svela il giocatore più forte con cui ha giocato: “Il calciatore più grande con cui ho giocato? Non uno ma due: Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo”.

Di seguito le parole dell’attaccante portoghese.

Leao: “Ho sempre seguito il Milan”

Sulle prospettive per il suo futuro ha dichiarato: “Ho 25 anni e mi trovo nel pieno della mia carriera. So che molti bambini mi guardano come un esempio, e questo per me è meglio di definirmi un fuoriclasse. A che età vorrei ritirarmi dal calcio? Non lo so, voglio giocare il più a lungo possibile. Quando smetterò vorrei passare più tempo possibile con la mia famiglia e vivere in modo tranquillo”.

Infine conclude: “Ho sempre seguito il Milan, anche prima di entrare in squadra. È uno dei club più importanti al mondo”.