Milan, Leao non sarà convocato per il Lecce

Rafael Leao non ha recuperato dall’infortunio al polpaccio e non ci sarà per la gara tra il Milan e il Lecce

Brutte notizie per Massimiliano Allegri. L’allenatore del Milan, infatti, per la gara contro il Lecce non potrà contare su Rafael Leao.

Il portoghese non ha recuperato dall’infortunio al polpaccio e quindi tornerà direttamente dopo la sosta per le nazionali.

Della possibilità di vedere il numero 10 direttamente dopo la sosta ne aveva parlato direttamente Allegri nella conferenza prima della gara contro la Cremonese: “Speriamo di averlo contro il Lecce sennò tornerà direttamente dopo la sosta“.

Leao quindi sarà di nuovo disponibile per la gara tra il Milan e il Bologna il 14 settembre