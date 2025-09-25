Milan, Leão torna ad allenarsi in gruppo
Rafael Leão torna ad allenarsi in gruppo 38 giorni dopo l’ultima volta: sarà a disposizione per Milan-Napoli.
Buone notizie per Massimiliano Allegri e i tifosi del Milan, Rafa Leão torna ad allenarsi in gruppo 38 giorni dopo l’infortunio al polpaccio in Coppa Italia.
L’attaccante portoghese aveva rimediato un’elongazione durante il match contro il Bari, che lo aveva costretto ai box fin da subito.
Ora, però, il numero 10 rossonero sarà a disposizione di Allegri, dopo essersi tornato ad allenare in gruppo.
Il Milan recupera un pezzo importante del suo organico in vista di un match chiave come quello contro il Napoli.