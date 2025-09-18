Milan, Leão out per l’Udinese: le ultime
Rafael Leão out per la partita tra Udinese e Milan: anche Maignan non dovrebbe farcela.
Brutte notizie per Massimiliano Allegri: Rafael Leão non ci sarà per la partita contro l’Udinese di sabato. L’attaccante portoghese è ancora alle prese con il fastidio rimediato in Coppa Italia.
Anche Mike Maignan ha svolto lavoro personalizzato durante la seduta di allenamento di oggi, dunque, salvo sorprese, sarà indisponibile per la partita conro l’Udinese. Allegri punta a recuperarlo per il match contro il Napoli.
Recuperato invece Strahinja Pavlovic: il difensore sarà a disposizione dei rossoneri dopo l’allenamento di oggi.
Il Milan punta a bissare il successo ottenuto contro il Bologna nell’ultima giornata, arrivato grazie al primo gol in Serie A di Luka Modric.