Milan, infortunio al polpaccio per Leão contro il Bari

Infortunio per Rafael Leão durante Milan-Bari: il portoghese ha chiesto il cambio.

Inizio difficile di stagione per il Milan di Massimiliano Allegri. Problema al polpaccio per Rafael Leão durante il match di Coppa Italia contro il Bari.

Il portoghese aveva sbloccato la partita, ma al quindicesimo minuto ha sentito indurire il polpaccio della gamba destra.

Leão ha messo il pallone fuori e ha chiesto il cambio alla sua panchina, al suo posto è entrato Santiago Gimenez.

Bisognerà attendere gli esami strumentali per comprendere la gravità dell’infortunio.