Milan, Leao lavora ancora a parte: difficile la sua presenza a Lecce
Le ultime sulle condizioni dell’attaccante portoghese dopo l’infortunio rimediato nel match di Coppa Italia.
Il Milan prosegue con l’emergenza nel reparto offensivo.
Rafael Leao ha lavorato a parte anche oggi, motivo per cui è molto difficile che recuperi per la partita contro il Lecce di venerdì 29 agosto.
Leao si era infortunato al polpaccio all’inizio del match di Coppa Italia contro il Bari il 17 agosto, solamente 9 giorni fa.