Leão: “Stavo per andare all’Inter. Io al Milan? Vi racconto la telefonata con Maldini”

Le parole del portoghese sul suo arrivo al Milan

“Stavo per andare all’Inter”, parola di Rafael Leão. L’attaccante del Milan, intervenuto ai microfoni del podcast “Say Less”, ha raccontato un retroscena di calciomercato in merito al suo arrivo in rossonero.

“Il direttore sportivo (del Lille, ndr) mi disse: Rafa stiamo per venderti all’Inter, io ho detto: no, ho fatto molto bene questa stagione, voglio stare un’altra stagione per migliorare ancora” dice il portoghese raccontando, dunque, quelle che sono state le ultime settimane al Lille.

Dal “no” all’Inter al trasferimento al Milan. A distanza di alcune settimane. “Il direttore mi disse che il Milan era interessato a me. Io ho detto: sì, il Milan sì, se verranno con un’offerta accetterò”.

Il classe 1999 prosegue: “Dopo due giorni è tornato e mi ha detto: hanno portato l’offerta, qualcuno vuole parlarti, mi ha passato al telefono Paolo Maldini, non chiamata normale ma videochiamata” racconta l’attaccante.

Milan, le parole di Leão

Leão conclude spiegando i motivi che lo hanno spinto ad accettare il Milan: “Da quando ero bambino, Ronaldinho, Ronaldo, Kakà, Seedorf, quei giocatori che vedevi o ne sentivi parlare, erano la storia”.

Il portoghese aggiunge: “Poi sai… 7 Champions League, solo il Real Madrid ne ha di più. Tra Milan e Inter, Milan cento volte”.