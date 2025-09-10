L’attaccante portoghese ha parlato nel corso del Premio Gentleman Fair Play

Rafael Leão tra passato e presente. L’attaccante del Milan è intervenuto, dal palco, nel corso del Premio Gentleman Fair Play: “È un riconoscimento molto importante” ha dichiarato.

Il classe 1999, così come spiegato da Matteo Gabbia (LEGGI QUI LE SUE PAROLE), ha commentato quella che è stata la passata stagione. “Non è andata bene ma ho cercato di fare il meglio per la mia squadra. Sono comunque molto orgoglioso e contento di aver vinto questo premio”.

Leão si è infortunato nel corso della gara di Coppa Italia contro il Bari: “Stiamo lavorando per tornare il più presto possibile ma è una lesione che non consente di prendere rischi”.

L’obiettivo è quello di tornare in campo il prima possibile. Ma da attaccante centrale o esterno? Il portoghese è molto chiaro: “Giocare come centravanti? Questa è una posizione che conosco bene, Allegri ha allenato grandi giocatori e sa come sfruttarmi, sono a disposizione. Io sono esterno ma più vicino alla porta potrei fare più gol (ride, ndr) e aiutare la squadra”.