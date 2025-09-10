Questo sito contribuisce all'audience di

Milan, Leão: “Sto recuperando senza prendere rischi. Il mio ruolo? Posso giocare anche centravanti”

Redazione 10 Settembre 2025
Rafael Leao, Milan (Imago)
L’attaccante portoghese ha parlato nel corso del Premio Gentleman Fair Play

Rafael Leão tra passato e presente. L’attaccante del Milan è intervenuto, dal palco, nel corso del Premio Gentleman Fair Play: “È un riconoscimento molto importante” ha dichiarato.

Il classe 1999, così come spiegato da Matteo Gabbia (LEGGI QUI LE SUE PAROLE), ha commentato quella che è stata la passata stagione. “Non è andata bene ma ho cercato di fare il meglio per la mia squadra. Sono comunque molto orgoglioso e contento di aver vinto questo premio”.

Leão si è infortunato nel corso della gara di Coppa Italia contro il Bari: “Stiamo lavorando per tornare il più presto possibile ma è una lesione che non consente di prendere rischi”.

L’obiettivo è quello di tornare in campo il prima possibile. Ma da attaccante centrale o esterno? Il portoghese è molto chiaro: “Giocare come centravanti? Questa è una posizione che conosco bene, Allegri ha allenato grandi giocatori e sa come sfruttarmi, sono a disposizione. Io sono esterno ma più vicino alla porta potrei fare più gol (ride, ndr) e aiutare la squadra”.