Per il secondo giorno di fila Rafael Leao si è allenato con il gruppo: il portoghese è recuperato in vista di Milan-Napoli

Arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri. Come successo ieri, 25 settembre, anche oggi Rafael Leao si è allenato con il gruppo.

Il portoghese, quindi, ha recuperato dal problema che lo aveva costretto a saltare le prime quattro giornate di campionato e la gara di Coppa Italia contro il Lecce.

Ritorno importante per Massimiliano Allegri in vista del big match del Milan contro il Napoli in programma per domenica 28 settembre alle ore 20:45.