L’episodio.

Leao realizza dagli 11 metri il penalty che porta avanti il Milan nel finale di partita contro la Fiorentina.

Quello che accade appena dopo che il portoghese segna la rete, però, è molto particolare. Leao vorrebbe dare libero sfogo alla propria gioia togliendosi la maglia, incorrendo però nel cartellino giallo, come da regolamento.

Gabbia, vicino a lui, ne coglie le intenzioni ed evita che ciò accada rimettendogli la maglia a posto prima che sia “troppo tardi”.

Leao ha segnato e, grazie a Gabbia, non è stato ammonito.