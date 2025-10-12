Rafa Leao è tornato a Milano: si allenerà da solo per ritrovare la migliore condizione

Rafa Leao non si è allena con il Portogallo nella giornata di oggi- domenica 12 ottobre- come riportato da A Bola. L’attaccante del Milan è infatti tornato in città, come già concordato con la Nazionale. Roberto Martinez lo aveva convocato pur sapendo che non era al 100%, ma le parti erano già d’accordo per l’impiego del numero 10 del Milan solo nella partita contro l’Irlanda.

L’ex Lille già da domani si allenerà da solo a Milanello per ritrovare la migliore condizione, puntando alla prima da titolare con il Milan in questa Serie A.

Questa la decisione del classe ’99, nonostante Allegri abbia concesso 3 giorni di riposo a tutta la squadra, a dimostrazione della volontà di tornare leader dei rossoneri.