Leali-Genoa, c’è l’offerta per il rinnovo: gli scenari

Ancora da decifrare il futuro di Nicola Leali al Genoa: le due parti in trattativa per il rinnovo

Il futuro di Nicola Leali al Genoa resta ancora tutto da definire. Sul tavolo del portiere rossoblù c’è una prima offerta per il rinnovo contrattuale, con l’attuale accordo dell’ex Perugia in scadenza nel 2026.

La situazione, al momento, rimane aperta e in attesa di sviluppi concreti. Leali e il Genoa si conoscono bene, e il rapporto costruito nel tempo rappresenta una base solida da cui ripartire per valutare un possibile prolungamento.

Il club, dal canto suo, sta riflettendo sul quadro complessivo legato al reparto dei portieri, tra scelte tecniche e strategie di mercato. Dopo l’arrivo di Bijlow nel mercato di gennaio, lo spazio per Leali si è ridotto, con un conseguente calo del minutaggio nelle ultime settimane. L’ex Feyenoord ha sei mesi di contratto, con l’opzione per il rinnovo pluriennale: il futuro di entrambi i portieri è tutto da decifrare.

Anche il giocatore, pur mostrando disponibilità al confronto, sta valutando con attenzione il proprio percorso professionale. Le prossime settimane saranno decisive per chiarire il futuro del portiere e capire se il suo cammino in rossoblù potrà proseguire anche oltre l’attuale scadenza contrattuale.