Suarez “cowboy” e la tripletta di Muriel: lo spettacolo viene dalla Leagues Cup

Simone Pagliuca 7 Agosto 2025
Luis Suarez con la maglia dell'Inter Miami (Screen dal canale YouTube dell'MLS)
In attesa del ritorno della Serie A, in America il calcio dà spettacolo: da Suarez versione cowboy a Miami alla tripletta di Luis Moriel a Orlando

Se sui social vi è apparso un video di Luis Suarez che esulta indossando un cappello da cowboy tranquilli, è tutto normale.

Ah, e vi ricordate di Luis Muriel, l’attaccante colombiano dell’Atalanta? Nella notte tra il 6 e il 7 agosto ha segnato la tripletta più veloce nella storia dell’Orlando City, sua attuale squadra, realizzando tre gol in poco più di 11 minuti.

Questa e tante altre sono le notizie che arrivano dalla Leagues Cup, la competizione per club della CONCACAF che vede sfidarsi le migliori squadre del Nord e del Centro America.

Competizione che ha visto disputare alcune delle gare della terza delle tre giornate previste per la fase a gironi, prima dell’inizio dei match a eliminazione.

Lo spettacolo della Leagues Cup

Tra le novità più eclatanti da segnalare c’è stata la presentazione di Heung Min-Son come nuovo giocatore dei Los Angeles FC, squadra che ha superato i Tigers per 1-2. L’Inter Miami di Messi (assente per infortunio) ha superato i Pumas grazie al “cucchiaio” dal dischetto di Suarez e alla prima rete con la sua nuova maglia di Rodrigo de Paul (3-1 il risultato finale).

E ancora c’è stata la tripletta di Muriel per il 5-1 dell’Orlando sul Necaxa, arrivata in soli 11 minuti di gioco tra il 35′ e il 46′ del primo tempo. Il Seattle ha poi superato il Club Tijana, mantenendo la testa del super girone a 9 punti. Tra le prime quattro presenti poi Miami, Orando e Columbus per l’Mls, Toluca, Pachuca, Tigres e America per la Liga MX.