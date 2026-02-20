La promozione in Ligue 2 e l’ambizione di diventare grandi: Le Mans FC, corsa verso il calcio

Dalla promozione in Ligue 2 all’ambizione di diventare grandi. Il Le Mans sogna e progetta con Djokovic e Courtois.

Le Mans, un territorio che da sempre è conosciuto per la storica 24 ore, ma che da qualche anno sta cercando di espandersi verso il mondo del calcio. Lo sta facendo grazie al progetto del Le Mans FC, club francese militante in Ligue 2 con tanta ambizione e voglia di crescere. Ma andiamo con ordine: la quota del club è nelle mani di OutField, un fondo brasiliano che si è affermato a livello internazionale come società di private equity specializzata nel settore sportivo, diventata la prima in Brasile in gestione di fondi con una divisione dedicata allo sport, come dimostra l’investimento nel club brasiliano del Coritiba.

Un progetto che prevede anche volti noti del mondo dello sport come Novak Djokovic, che è diventato comproprietario del Le Mans FC, e come gli ex piloti di F1 Felipe Massa e Kevin Magnussen, che hanno acquisito delle quote. Aymeric Magne, membro del consiglio di amministrazione di OutField, ha spiegato che l’obiettivo principale del club è quello di costruire delle basi solide con principi moderni e capaci di far arrivare la squadra ai vertici del calcio francese. Tutto qui? Assolutamente no, perché la lista di investitori presenti nel club si è allargata con l’ingresso di Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, diventato ufficialmente azionista e Georgios Frangulis, proprietario di un’azienda di cibo salutare e fidanzato di Aryna Sabalenka, attualmente numero 1 nella classifica WTA del tennis femminile.

Tutti ingressi e movimenti che testimoniano l’ambizione di questo club. Città simbolo degli sport motoristici, Le Mans fa sul serio anche sul piano calcistico. La squadra è stata promossa in Ligue 2 in questa stagione, e attualmente occupa il quinto posto in classifica a soli tre punti dalla capolista Troyes e pienamente in corsa per le prime posizioni. In panchina siede Patrick Videira, allenatore francese alla sua prima vera grande chance nel calcio dei grandi considerando che precedentemente è stato assistente dell’Istres FC e alla guida dell’AS Furiani-Agliani, club della Corsica.

In campo con un 3-5-2, valore della squadra che non supera i 10 milioni di euro e un età media tra le più bassa della Ligue 2. In campo non spiccano ovviamente nomi di livello internazionale, ma la forza della squadra è il collettivo: dal capitano franco-ghanese Quarshie agli attaccanti Gueye e Harhouz, fino al portiere Nicolas Kocik. Il fiore all’occhiello è sicuramente il 19enne Isaac Cossier, difensore centrale classe 2006 in prestito dal Lille. Il progetto è a lungo termine e il Le Mans non ha la pressione di dover centrare a tutti i costi la promozione, ma il futuro è luminoso. Accanto a Thierry Gomez, presidente del Le Mans FC, OutField fornirà le risorse necessarie per sostenere e amplificare la crescita del progetto. Prossimo step? La costruzione di un centro sportivo dedicato allo sviluppo dei talenti locali.

Dai campionati regionali al sogno Ligue 1: la rinascita del Le Mans

Dopo gli anni trascorsi in Ligue 1 e la retrocessione nel 2009, per il Le Mans sono arrivati anni difficili che hanno portato il club alla liquidazione, a causa di problemi finanziari e di un forte indebitamento, e a ripartire dai campionati regionali francesi. In seguito alla liquidazione, la Federazione francese decretò la retrocessione del club in 6ª divisione. Successivamente, il Le Mans ripartì come associazione amatoriale e fu successivamente riorganizzato e ricostituito in chiave professionistica nelle serie inferiori.

Da allora sono state gettate le basi per la risalita verso la stabilità, anche grazie a una nuova politica societaria: dopo anni complicati, il club ha raggiunto nuovamente livelli professionistici, si è ripreso dalla crisi e ora milita in Ligue 2, con investimenti mirati e un progetto a lungo termine guidato anche da numerosi volti noti dello sport.

Thibaut Courtois (IMAGO)

Gervinho, Sessegnon e la semifinale di Coupe de la Ligue

Le Mans, in passato, è stata territorio di conquistata per diversi attaccanti, in primis Gervinho. Nella stagione 2006-07, i francesi investono poco più di 600mila euro per acquistarlo dai belgi del Bevern. Un investimento che porterà i suoi frutti, visto che l’ivoriano sarà tra i protagonisti di quelle stagioni con Rudi Garcia in panchina, Stéphane Sessègnon sulla trequarti e i gol del brasiliano Túlio de Melo.

Con l’ex Roma e Napoli in panchina è arrivato uno dei risultati più importanti della storia del club: la semifinale di Coupe de la Ligue, con il Le Mans che si arrese contro il Lens guidato da Jean-Pierre Papin. Un percorso straordinario che vide la squadra di Garcia superare anche l’ostacolo Lione, all’epoca padroneggiato dalla classe di Juninho Pernambucano e da un giovanissimo Karim Benzema. Riuscirà il Le Mans a ritornare nell’élite del calcio francese? Per Thierry Gomez e soci la corsa è appena iniziata.

A cura di Gerardo Guariglia